Присяжные после пересмотра вынесли обвинение трем фигурантам дела о расстреле полицейского автомобиля в СПб в 2015

Присяжные после пересмотра вынесли обвинительный вердикт трем фигурантам дела о расстреле полицейского автомобиля в Петербурге в 2015 году.

Присяжные петербургского городского суда признали виновными Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, которых обвиняли в разбойном нападении и убийстве. По версии прокуратуры четыре года назад на Муринской дороге их машина протаранили автомобиль ОМОНА. В служебном УАЗике были два бойца, бухгалтер и 24 миллиона рублей. Сотрудники полиции выступали в качестве неофициальных охранников зарплаты рабочих строительной компании, сообщает портал”Фонтанка-ру”. В результате нападения деньги пропали, один полицейский погиб, второго тяжело ранили. В прошлом году присяжные оправдали подозреваемых. Верховный суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Тем временем Нусимовича и Геворкяна задержали за поджоги автомобилей. Второй состав присяжных признал их вину и в нападении на ОМОН.

Подсудимым грозит до 15 лет колонии.