В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Дата заседания пока не назначена, — сообщила пресс-служба суда. Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Артист обвиняется в нарушении ПДД в нетрезвом виде, что привело к смерти человека по неосторожности. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.