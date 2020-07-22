В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Дата заседания пока не назначена, — сообщила пресс-служба суда. Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Артист обвиняется в нарушении ПДД в нетрезвом виде, что привело к смерти человека по неосторожности. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
2020-07-22T12:35:06+03:00
2020-07-22T12:35:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680379-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...