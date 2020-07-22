Правительство выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России

Правительство России дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он выступил с отчетом в Госдуме. Когда начнет действовать программа поддержки, Мишустин не уточнил.