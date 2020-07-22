«Правозащита Открытки»: Якутского шамана Габышева выписали из психдиспансера

Александра Габышева, называющего себя шаманом, выписали из психиатрического диспансера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Он сегодня днем по якутскому времени был выписан из психдиспансера. Этому предшествовало проведение вчера психолого-психиатрической экспертизы, о которой ходатайствовала защита. Сегодня с ним работала врачебная комиссия, которая пришла к выводу, что его можно выпустить», — сказал он.

По его словам, сейчас А.Габышев находится дома.

А.Прянишников добавил, что 5 августа состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда по иску о признании принудительной госпитализации в психдиспансер незаконной.

Весной 2019 года А.Габышев пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы произвести обряд «изгнания Путина». В сентябре 2019 года его задержали по делу о призывах к экстремизму.

Экспертиза признала А.Габышева невменяемым. 12 мая его принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. После его заявления об отказе от дальнейшей госпитализации специальная комиссия при диспансере признала его опасным для себя и окружающих. 2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск диспансера о его принудительном лечении.