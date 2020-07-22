Максим Кривош, захвативший автобус в Луцке, находится в Следственном изоляторе

Ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Злоумышленник руководствовался личными мотивами, — считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кривош удерживал заложников более 12 часов. Он начал отпускать людей после разговора с президентом Зеленским. Никто не пострадал.

Зеленский выложил в Фейсбуке 6-секундное видео, в котором посоветовал смотреть фильм «Земляне», а в комментариях опубликовал скриншоты с требованиями Кривоша. После освобождения заложников видео и скриншоты были удалены.