США обязала Китай закрыть своё консульство в Техасе

Пекин анонсировал некие ответные шаги.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Хьюстоне должно полностью прекратить работу в течение семидесяти двух часов. Американское агентство Bloomberg написало, что это произошло внезапно, и в Пекине заявили, что этот шаг был в одностороннем порядке инициирован США. Дипломаты отметили, что если администрация президента Дональда Трампа не передумает, то в ближайшее время Китай ответит на это жёсткими контрмерами. В МИДе республики закрытие консульства назвали возмутительным и неоправданным поступком, который саботирует отношения между государствами.

Из-за чего именно в Вашингтоне приняли такое решение – неизвестно. Официально американские власти происходящее еще не комментировали.



Тем временем телеканал FOX26 Huston сообщает, что в китайском консульстве, о котором идёт речь, произошел пожар. По его данным, он начался после того, как дипломаты пытались сжечь некие секретные документы. Пожарных и полицию в здание не пустили.

В последний раз в США объявили о новых санкциях в отношении Китая на прошлой неделе. Они были связаны с нарушением прав жителей Гонконга.