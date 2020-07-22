Z Архив новостей новости
5 0 6 104
Эксклюзив Эха 11:36, 22 июля 2020

Главконтроль: Москвичи подали в суды 24,5 тыс. жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

Москвичи подали в суды 24,5 тыс. жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«В судах достаточно много таких жалоб. Из общего количества — 24,5 тысячи жалоб в суды, 22 тысячи [приходится] на транспорт, на передвижение на транспорте. На «Социальный мониторинг» – всего 425 жалоб. Остальные жалобы либо повторные, либо на иные случаи», — сказал он.

Кроме того, 9 тыс. жалоб были рассмотрены в досудебном порядке, из них 2,5 тыс. жалоб удовлетворены, заметил Е.Данчиков.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Юрий Шевчук о деле Ивана Сафронова Юрий Шевчук о деле Ивана Сафронова Суд на Сафроновым должен быть открытым и честным. Что бы мы все знали, что происходит. Иначе само существование наше в России могут сделать мрачной, тяжелой государственной тайной. А это мы уже проходили…

5 80 6 25151 15.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 224 6 40274 15.07
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 280 6 74992 15.07
8читать ;смотреть
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 42 6 6365 21.07
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 310 6 51486 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Важнее нет события? Страшнее нет угрозы? Осталось только бешенство по поводу того, что Лобков какому-то великовозрастному балбесу двадцать с лишним лет назад писю показал?..

5 54 6 53684 15.07
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 49 6 8826 19.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 264 6 47149 20.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Донбасс: война продолжается Смена политики России — единственный реалистичный путь к миру, в котором не будут сбивать гражданские самолеты, не будут гибнуть люди…

5 87 6 15438 17.07
Блоги

Рустам Солнцев журналист

Мизулиной Судя по вашим инициативам, крупнейшие отечественные специалисты-врачи сознательно годами работают с уродами, не имеющими прав к социализации через семью. И вы, наконец, это решили узаконить…

5 69 6 25555 15.07
Блоги

+ Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Я очень боюсь, что если мы всё это спустим на тормозах, завтра все судебные процессы у нас станут засекреченными…

5 38 6 8254 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 154 6 34393 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!..

5 106 6 24048 20.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Историк Дмитриев невиновен. Они лгут ОНИ — современные продолжатели дела большевиков, обслуга авторитарного режима абсолютного меньшинства, рассматривающего народ как источник ресурсов, который подлежит использованию наряду с природными богатствами…

5 23 6 5286 21.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 281 6 64663 20.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что делать в Хабаровске Пусть люди выберут своего кандидата, а Кремль учится работать с тем, кто будет избран. Все равно инструментов влияния и контроля достаточно…

5 28 6 6803 17.07

Популярное за неделю

Новости

«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко 2-й волне эпидемии и возвращению к «самоизоляции» с конца сентября Об этом сообщил интернет-изданию источник в столичном транспортном комплексе…

5 15 6 30168
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Фургала оказался настолько мощный лоб, что рикошеты от его лба полетели обратно в Кремль и даже повредили парочку башен…

5 47 6 125498 15.07
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 3330 19.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Заврались Одно из двух: или цифра в 26% — чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время…

5 125 6 381886 16.07
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Вечная проблема Российской власти — дикая самоуверенность, агрессивность и ощущение собственного «небожительства». К чему это приводит — видели все. И в 1917, и в 1991. Кажется, увидим снова…

5 96 6 220826 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8638249
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4564037

Сегодня в эфире