Главконтроль: Москвичи подали в суды 24,5 тыс. жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

Москвичи подали в суды 24,5 тыс. жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«В судах достаточно много таких жалоб. Из общего количества — 24,5 тысячи жалоб в суды, 22 тысячи [приходится] на транспорт, на передвижение на транспорте. На «Социальный мониторинг» – всего 425 жалоб. Остальные жалобы либо повторные, либо на иные случаи», — сказал он.

Кроме того, 9 тыс. жалоб были рассмотрены в досудебном порядке, из них 2,5 тыс. жалоб удовлетворены, заметил Е.Данчиков.