Росздравнадзор разрешил использовать аппараты ИВЛ, эксплуатация которых была остановлена после пожаров в 2-х больницах

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения не нашли прямой связи между недочетами при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где они были установлены. На аппараты выдали новое регистрационное удостоверение, их вновь можно эксплуатировать в лечебных учреждениях. Эксплуатацию оборудования приостановили в середине мая, после того, как в больницах в Москве и Санкт-Петербурге произошли пожары, жертвами которых стали 7 человек. Росздравнадзор начал проверку на Уральском приборостроительном заводе – производителе «Авента-М». Ряд нарушений там все же выявили, поэтому, как стало известно неделю назад, ведомство подало к заводу два иска о работе с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Напомним, что партию аппаратов «Авента-М» Россия в качестве гуманитарной помощи направила в США. После возгораний в российских больницах американские власти отказались использовать это оборудования