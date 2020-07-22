Bloomberg: США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть генеральное консульство в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение трех суток закрыть генеральное консульство в Хьюстоне, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

В Пекине это называют беспрецедентной эскалацией в отношениях двух стран и обещают ответить.

На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин начал «экономический блиц-криг», чтобы стать ведущей мировой державой вместо США.

Телеканал Фокс-Ньюз сообщает, что сегодня ночью появилась информация о возгорании на территории китайского генконсульства в Хьюстоне. Оперативные службы считают, что во дворе дипмиссии жгли документы. Впрочем, сотрудников полиции и пожарных на территорию не пустили.