Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от коронавируса осенью. 4 российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, 2 уже на финальной стадии испытаний, завил он.

Мишустин: российское здравоохранение готово ко второй волне коронавируса и имеет резерв. В день россияне сдают 280 тысяч тестов.

По его оценке, сейчас страна справляется с коронавирусом успешнее чем США и многие другие страны. По последним данным федерального оперативного штаба за сутки в России выявлены 5862 новых случаев COVID-19, немного больше, чем вчера. Скончались 165 человек.