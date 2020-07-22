Главконтроль: Около 94 тыс. штрафов выписано москвичам за нарушение режима самоизоляции во время пандемии

За весь период пандемии коронавируса в Москве было выписано около 94 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции. Власти выявили 51 тыс. нарушителей, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«На сегодняшний день выписано 94 тысячи штрафов всего», — сказал он.

Всего в приложении «Социальный мониторинг» было зарегистрировано около 447 тысячи человек за весь период пандемии, добавил министр. Он отметил, что 89% москвичей, установивших приложение, соблюдали режим самоизоляции. «Только один из десяти нарушал, то есть 51 тысяча уникальных больных, [один человек несколько раз нарушал], были и такие. Таких лидеров по нарушениям примерно 3% у нас было. И всего 51 тысяча больных – это нарушители», — сообщил он.

Е.Данчиков подчеркнул, что чаще всего пользователей «Социального мониторинга» штрафовали за выход из дома.