Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции москвичами выписываются только при полном сходстве фотографий

Штрафы за нарушение москвичами режима самоизоляции выписываются только при полном сходстве людей на видеозаписи с оригинальными фотографиями людей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

«Штраф выписывается и информация обрабатывается только при 100% соответствии. У нас кроме технической идентификации, когда программное обеспечение делает соответствие фотографии эталонной с тем, что было на видеокамере, еще проводится двухуровневая проверка экспертами. И только если мы полностью уверены, что это действительно тот человек, только тогда принимается решение», — сказал он.

Е.Данчиков отметил, что эксперты дополнительно физически сопоставляют фотографии с видеозаписей с качественными снимками людей.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что у городской системы видеонаблюдения погрешность — более 20%. Москвичей штрафуют за нарушение самоизоляции при неполном сходстве фото с оригиналом.