Александр Габышев, который называет себя шаманом, выписан из психиатрического диспансера

Об этом «Эху Москвы» сообщил его защитник Алексей Прянишников. По его словам, Габышев уже находится дома.

О дальнейших планах Габышева пока ничего не известно, поскольку, по словам Прянишникова, он пока хочет отдохнуть и на связь не выходит.