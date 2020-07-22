Сегодня Петрозаводский городской суд огласит приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву

Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Прокуратура запросила 15 лет колонии.

Для 64-летнего Дмитриева это смертный приговор за преступление, которого он не совершал, — сказал «Эху Москвы» член правления общества «Мемориал» Олег Орлов.

«Мемориал требует оправдательного приговора, — добавил Орлов.

Для Дмитриева это уже второй процесс. В апреле 2018 года его оправдали по обвинению в изготовлении порнографии и развратных действиях. Два месяца спустя приговор был отменен, а на Дмитриева завели новое дело.