За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

Столь низкий показатель зафиксирован впервые, начиная с конца апреля.

Согласно данным штаба, продолжает расти и общая доля выздоровевших. Которая превысила 72% от общего числа заразившихся А вот количество летальных исходов, вызванных пандемией, выросло.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, включая США. Но добавил, что не следует терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от COVID-19.