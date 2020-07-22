Около 500 жалоб на задержания в ходе летних протестов прошлым летом в Москве подано в ЕСПЧ

Около 500 жалоб на задержания в ходе летних протестов прошлым летом в Москве подано в Европейский суд по правам человека. Массовые акции, разогнанные силовиками, проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В сотнях обращений в ЕСПЧ из-за акций лета 2019-го года содержатся жалобы на нарушение права на свободу собраний, рассказала агентству «Интерфакс» юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова. По ее словам, в исках также говорится о нарушениях процессуальных прав в ходе рассмотрения дел участников протестов в судах. Митинги были посвящены нарушениям в период регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда к выборам не допустили почти всех независимых кандидатов, из-за чего на улицы Москвы вышли с протестами тысячи людей. На мирной акции 27 июля задержали почти 1400 человек, что стало своеобразным рекордом. Через неделю на акции 3 августа задержали еще около 1000 человек. Десятки людей пострадали из-за действий силовиков. В отношении десятков возбудили уголовные дела, например, за брошенную в росгвардейца пустую пластиковую бутылку. Осужденных по так называемому «московскому делу» Мемориал признал политзаключеннымми.

Ранее ЕСПЧ уже выносил решения в пользу истцов в делах о задержаниях на акциях. Так в прошлом году суд обязал Россию выплатить 75 тысяч евро девятерым людям, задержанным в ходе митингов с 2006 по 2011 год.