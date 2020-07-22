Мишустин: Отказа от традиционных форм образования не будет

Цифровые технологии могут лишь дополнять традиционное образование, отказа от которого не будет. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что дополнительное образование в онлайне стало популярным у людей всех возрастов и «спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется».

«Это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению», — сказал премьер, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.