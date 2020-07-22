США обвинили китайских хакеров в попытке украсть информацию, в том числе, о вакцине от коронавируса

По утверждениям министерства юстиции, в целом они в рамках своей деятельности взломали системы сотен организаций.

Намерения украсть наработки по вакцине от COVID-19, утверждают в американском Минюсте – лишь верхушка айсберга. Согласно заявлению ведомства, два китайских киберпреступника пытались похитить данные компаний, разрабатывающих тест-системы и препараты от нового вируса. Удалось ли им это, правда, не ясно.

А всего их деятельность, как утверждается, длилась десять лет и затрагивала свыше десятка стран. Помимо США, к примеру, Японию, Германию, Великобританию, Австралию, Литву и ряд других. Китайских хакеров, настаивают в американском министерстве юстиции, интересовали данные в сферах фармацевтики, машиностроения, обороны и бизнеса, а в одном из случаев они вымогали криптовалюту. Всего они украли терабайт данных – в одних случаях, исходя из собственной выгоды, а в других – по поручению китайских спецслужб, убеждены в Вашингтоне.

Отдельных обвинений удостоился и Китай, который, как считают в США, стал одной из стран, предоставляющей убежище киберпреступникам в обмен на сотрудничество. В этом же списке указаны Россия, Иран и Северная Корея.

США ранее также обвиняли Москву в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса, но в России эти претензии отвергают.