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10:07, 22 июля 2020

Согласно сайту госзакупок власти Чечни потратят более 10 млн руб на ордена им. первого президента Ахмата Кадырова

Согласно сайту госзакупок власти Чечни потратят более 10 миллионов рублей на ордена и медали имени первого президента республики Ахмата Кадырова. На тендер обратило внимание МБХ-Медиа.

Всего планируется закупить 30 наград из золота 750 пробы с изумрудами, бриллиантами и рубинами.



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