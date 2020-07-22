Согласно сайту госзакупок власти Чечни потратят более 10 миллионов рублей на ордена и медали имени первого президента республики Ахмата Кадырова. На тендер обратило внимание МБХ-Медиа.
Всего планируется закупить 30 наград из золота 750 пробы с изумрудами, бриллиантами и рубинами.
Согласно сайту госзакупок власти Чечни потратят более 10 млн руб на ордена им. первого президента Ахмата Кадырова
Согласно сайту госзакупок власти Чечни потратят более 10 миллионов рублей на ордена и медали имени первого президента республики Ахмата Кадырова. На тендер обратило внимание МБХ-Медиа.