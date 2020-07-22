Следственный комитет заявил отвод двум адвокатам экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в покушении и организации убийств 15 лет назад.

Два из четырех адвокатов Сергея Фургала — Марина Горбачева и Максим Самойлов — получили отвод из-за конфликта интересов двух обвиняемых – самого экс-главы Хабаровского края и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на самих защитников.

Мистрюкова задержали в ноябре и отправили в СИЗО по тем же обвинениям, организацию которых вменяют Фургалу. При этом адвокаты Горбачева и Самойлов на протяжении двух месяцев представляли интересы Мистрюкова. Который позднее отказался от адвокатов, нанятых его родственниками, в пользу защитника, предоставленного ему по назначению. После этого Николай Мистрюков согласился сотрудничать со следствием, признал свою вину и дал показания против других фигурантов дела.

Источники «Коммерсанта» предполагают, что под разными предлогами заявить отвод от дела Фургала могут и другим его защитникам. С целью попытаться заменить их на более лояльных к следствию.