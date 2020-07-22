Минюст США предъявил обвинения двум гражданам Китая

Это хакеры, которые могли похитить данные компаний, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса, тест-систем, а также препаратов против COVID-19. По версии американских властей, хакеры могли действовать как в собственных интересах, так и по поручению спецслужб и властей Китая.