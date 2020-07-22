Сенат США сегодня рассмотрит закон о запрете использования американскими госслужащими китайского приложения ТикТок

Вчера за такую же меру большинством голосов проголосовала Палата Представителей США.

Законопроект внес сенатор-республиканец Джош Хейли, который ялеяется одним из самых ярых критиков ТикТока и называет китайское приложение угрозой национальной безопасности США. Хейли убежден, что ТикТок делится информацией о пользователях — в частности, об их местонахождении, с правительством Китая.

ТикТок заявляет, что серверы, на которых хранятся данные американских пользователей соцсети, расположены в Вирджинии и Сингапуре, со строгими условиями доступа. Во вторник за запрет использования ТикТока федеральными госслужащими проголосовали подавляющим большинством голосов Палата Представиетелей — поправка прошла в рамках закона о бюджете на национальную оборону. Запрет распространятся также на членов Конгресса и их помощников и сотрудников офисов.

Ранее об идее полного запрета ТикТока в США высказались Госсекретарь США Майк Помпео и президент Дональд Трамп.