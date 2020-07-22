Таймс: Правительство Великобритании намерено дать спецслужбам большие полномочия по борьбе с шпионажем

Правительство Великобритании намерено дать спецслужбам большие полномочия по борьбе с шпионажем, — пишет лондонская Таймс. Вчера обнародован доклад парламентского Комитета по разведке о российском вмешательстве. По данным авторов доклада, Россия, в частности, пыталась повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии.