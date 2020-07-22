Таймс: Правительство Великобритании намерено дать спецслужбам большие полномочия по борьбе с шпионажем

Правительство Великобритании намерено дать спецслужбам большие полномочия по борьбе с шпионажем, — пишет лондонская Таймс. Вчера обнародован доклад парламентского Комитета по разведке о российском вмешательстве. По данным авторов доклада, Россия, в частности, пыталась повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии.
2020-07-22T09:36:36+03:00
2020-07-22T09:36:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 22 июля 2020
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