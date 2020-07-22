Адвокат Пашков: Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после смягчения обвинения

Адвокат Максим Пашков сообщает, что администратор группы в социальной сети ВКонтакте «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после того, как ему смягчили обвинение. Вчера Худякова выпустили из следственного изолятора.

По этому же делу проходит и основатель группы «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Против Воронцова расследуется сразу семь уголовных дел. Он связывает свое преследование с деятельностью по защиту прав рядовых сотрудников полиции, — сообщает «Интерфакс».