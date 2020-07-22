По данным «Мемориала, в ЕСПЧ подано почти 500 жалоб задержанными на митингах в Москве в 2019 году перед выборами в МГД

По данным «Мемориала, в Европейский суд по правам человека подано почти 500 жалоб задержанными на митингах в Москве в прошлом году перед выборами в Мосгордуму. В обращениях содержатся жалобы на нарушение права на свободу собраний, а также на нарушение различных процессуальных прав, в частности, суды отказывались вызывать свидетелей защиты, — сообщает «Интерфакс».