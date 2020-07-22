Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Однако пока такой вариант не рассматривается в качестве основного.

Олимпиада пройдет без зрителей только в том случае, если это будет единственным возможным вариантом. Об этом сообщил в интервью телеканалу NHK главы оргкомитета токийских Игр Ёсиро Мори. По его словам, обсуждение вопроса безопасности из-за коронавируса с правительством Японии начнется в сентябре, а окончательные решения будут приняты к концу года.

Олимпиада в Токио должна была пройти нынешним летом. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на будущий год.

Ранее оргкомитет Игр официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. При этом, согласно данным опроса жителей Токио, проведенного по заказу агентства Kyodo, большинство из них выступают за то, чтобы летние Олимпийские игры не состоялись вообще или были вновь сдвинуты на более поздний срок.

Ранее Президент МОК Томас Бах неоднократно заявлял, что еще один перенос соревнований невозможен. В противном случае, по его словам, Олимпиада вообще не состоится.