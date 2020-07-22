СК приступил к отводу адвокатов Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах и покушениях на убийство

Следственный комитет приступил к отводу адвокатов Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, обвиняемого в убийствах и покушениях на убийство. Как стало известно «Коммерсанту», соответствующее постановление уже готово в отношении двух из четырех защитников.

По мнению адвокатов, конечная цель следствия – нейтрализовать защиту и вынудить Фургала признать свою вину. Как пишет издание, сам Фургал приказал своим адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг изъявит желание признаться в инкриминируемых преступлениях.