Юрист называющего себя шаманом Александра Габышева сообщил о его выписке из психоневрологического диспансера

Житель Якутии был направлен туда судом на принудительное лечение.

Габышев, который стал известен после того, как начал пешее путешествие из Якутии в Москву для «изгнания Владимира Путина из Кремля», накануне прошел психиатрическую экспертизу по ходатайству защиты. Об этом рассказал координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, сегодня врачебная комиссия Якутского республиканского психдиспансера вынесла заключение о том, что Габышева можно выписывать. При этом в «Правозащите Открытки» убеждены, что подобные действия вызваны в том числе, оглаской в СМИ. В августе же суд должен рассмотреть жалобу на принудительную госпитализацию так называемого «шамана», добавил Прянишников в интервью агентству «Интерфакс».

В психдиспансере Габышев провел почти 2,5 месяца. Туда его поместили по результатам государственной экспертизы, Комиссия утверждала, что он представляет опасность для окружающих. Затем соответствующий иск республиканского психдиспансера удовлетворил Якутский городской суд, однако Верховный суд региона принял решение назначить повторное исследование.

Свой поход с целью «изгнать Путина» из Москвы Габышев начал год назад. Он должен был продлиться два года. Однако в течение нескольких месяцев его несколько раз задерживали, а также возбудили дело о призывах к экстремизму. В результате Габышев прервал свой поход.