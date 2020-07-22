По данным американского Университета Джонса Хопкинса во всем мире от коронавируса скончались более 615 тысяч человек

За сутки этот показатель увеличился почти на шесть тысяч. Количество инфицированных приближается к 15 миллионам.

Лидирует США. Президент Трамп прогнозирует ухудшение ситуации. Между тем, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси снова обвинила президента в том, что это именно он создал кризисную ситуацию с распространением коронавируса в стране. Пелоси назвала COVID-19 «вирусом Трампа».