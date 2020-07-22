Повторная медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию Александра Габышева

Он выписан из психоневрологического диспансера, — сообщает координатор Правозащиты Открытки Алексей Прянишников. По его мнению, на это решение повлияла, в том числе, широкая общественная поддержка.

Габышев называет себя шаманом. Год назад он отправился в пеший поход из Якутии в Москву, чтобы «изгнать президента Путина» и восстановить народовластие, — напоминает «Интерфакс».

Против Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Его несколько раз задерживали и принудительно поместили в психиатрическую больницу – экспертиза признала его невменяемым.