Юрист Александра Габышева узнал о его освобождении из психиатрической больницы в Якутске

Как сообщил ТАСС сотрудник правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей Прянишников, повторная медкомиссия отменила принудительную госпитализацию. В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. Он называл себя шаманом и говорил, что намерен изгнать Владимира Путина из Кремля.
2020-07-22T08:05:54+03:00
2020-07-22T08:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:05, 22 июля 2020
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