Юрист Александра Габышева узнал о его освобождении из психиатрической больницы в Якутске

Как сообщил ТАСС сотрудник правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей Прянишников, повторная медкомиссия отменила принудительную госпитализацию. В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. Он называл себя шаманом и говорил, что намерен изгнать Владимира Путина из Кремля.