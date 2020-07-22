Палата представителей США одобрила военный бюджет, где предусмотрены санкции против газопровода «Северный поток-2»

Палата представителей США одобрила военный бюджет, в котором предусмотрены санкции против газопровода «Северный поток-2». За него проголосовали 295 конгрессменов, лишь 125 были против.

Проект оборонного бюджета Штатов в части противодействия строительству «Северного потока-2» предусматривает, что санкции будут введены против любых судов, которые прокладывают трубы газопровода. Пострадать могут и компании, продающие или сдающие в аренду подобные корабли, а также страхующие их и проводящие техническое обслуживание.

Вместе с тем из документа, одобренного Палатой представителей, убран пункт об ограничениях еще и против компаний, которые должны сертифицировать газопровод по окончании строительства. Он был в первоначальной версии проекта.

Другие статьи оборонного бюджета США более чем на 740 млрд долларов предусматривают, в частности, траты на программу «Европейская инициатива сдерживания», запрет президенту Дональду Трампу сокращать численность войск в Германии и Афганистане, а также лимит трат на стену с Мексикой.

Сам американский лидер, к слову, угрожал наложить вето на проект в нынешней форме – в первую очередь, из-за пункта о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей рабовладельческого Юга в период Гражданской войны.

В Германии и Евросоюзе ранее выражали обеспокоенность планами США по новым санкциям в отношении «Северного потока-2». В Берлине, в частности, выступали за завершение строительства газопровода.