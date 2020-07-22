Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста полицейских, участвовавших в задержании Ивана Голунова

Они находятся под стражей по обвинению в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания «Медуза».

В суде будет рассматриваться апелляция на арест до 7 сентября четырех бывших полицейских — Сергалиева, Ляховца, Уметбаева и Феофанова. Ранее Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и оставил их под стражей. Согласно выводам расследования, в июне прошлого года, названные, тогда еще – сотрудники полиции, для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в его рюкзак и у него в квартире. Таким образом они подтасовали результаты оперативной работы, которые в последующем явились так называемым «доказательствами» «виновности» Голунова в незаконном сбыте наркотиков. Подложенные потерпевшему наркотические средства в свою очередь ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились. Самого Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Впрочем, после широкой огласки дело в отношении журналиста прекращено за отсутствием доказательств, спецкорра «Медузы» отпустили на свободу.

На минувшей неделе стало известно, что журналист Иван Голунов подал гражданский иск на 5 миллионов рублей к бывшим полицейским, задержавшим его в июне прошлого года. Он потребовав вернуть полученную ими за время службы зарплату.