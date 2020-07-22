Правительство Московской области и руководство ФК Химки объявит о том, в какой лиге команда выступит в новом сезоне

Правительство Московской области и руководство футбольного клуба Химки объявит о том, в какой лиге команда выступит в новом сезоне.

Решение до конца не принято. Об этом заявил министр спорта региона Роман Терюшков. По его словам, необходимо еще раз взвесить собственные возможности в части комплектования состава. Главный тренер Сергей Юран ранее выступил со скандальным заявлением о том, что позиция в Премьер Лиге, которое Химки завоевали, заняв второе место в ФНЛ продали другой команде, тогда как его коллектив заставят сняться якобы из-за финансовых проблем. Пока у клуба, по его словам, есть 150 миллионов рублей и еще 200 обещали областные власти. Этой суммы, по мнению Юрана, должно хватить для полноценного участия в сезоне. Чуть позже тренер заявил, что переговорил с руководством области и получил однозначное «да» в ответ на вопрос, будет ли Химки играть в РПЛ.

Между тем, Химки дошли до финала Кубка России, где сыграют с питерским Зенитом.