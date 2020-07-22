Wall Street Journal выяснило, что в Фейсбуке появятся комиссии по проверке алгоритмов соцсети на расовую дискриминацию

Издание Wall Street Journal выяснило, что в компании Фейсбук появятся комиссии по проверке алгоритмов соцсети на расовую дискриминацию. Ранее администрацию Фейсбук", в частности, обвиняли в том, что из-за особенностей работы ее систем темнокожим пользователям не показывали некоторые рекламные объявления. Они касались приобретения жилья и трудоустройства. Критики называли это проявлением расовой дискриминации в компании. Из-за критики в адрес руководства Фейсбука целый ряд крупных компаний решили временно не размещать в соцсети свою рекламу.
2020-07-22T07:04:30+03:00
2020-07-22T07:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:04, 22 июля 2020
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