Более 250 лет колонии получили российские моряки в Греции за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми

Еще около двух десятков россиян содержатся под стражей по аналогичным обвинениям.

От 7 до 12 лет получили Константин Семенов и Иван Возниковцев за каждого мигранта, которых обнаружили на их судне. Там находилось около 20 человек. Сроки также добавили за иные преступления, пояснил агентству Интерфакс вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, моряки свою вину в суде не признали. Их версия событий такова: прибыли в Турцию для работы — перевозить туристов. После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась. Работодатель обещал прислать помощь, но вместо лодки с запчастями к судну прибыли лодки с нелегалами. Работодатель угрожал морякам, поэтому они были вынуждены пустить мигрантов на борт. Они пытались всячески привлечь внимание береговой охраны, она их и задержала. Мельников отметил, что адвокат по назначению практически не общался с подсудимыми, а греческий суд не обратил внимание их на доводы.

В российском посольстве в Афинах заявили, что диппредставительство пока официально не уведомили о приговорах.