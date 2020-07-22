Госсекретарь США объявил награду в $5 млн за помощь в аресте председателя Верховного суда Венесуэлы. Глава Госдепартамента Майк Помпео обвинил Майкеля Морено в получении взяток. Его и членов его семье власти США внесли в черный список. В Венесуэле эти обвинения отвергают.