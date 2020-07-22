Ксения Собчак должна явиться в отделение полиции для составления протокола о правонарушении

Ксения Собчак была задержана у здания ФСБ на Лубянке, где проходили одиночные пикеты в защиту журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в шпионаже в пользу Чехии и сейчас находится в следственном изоляторе. По ее же словам, Собчак в акциях участия не принимала, была на работе, а именно снимала подводки к своей передаче на канале в ютьюбе. При этом она надела майку с портретом Сафронова, чтобы, как она выразилась, привлечь внимание к этой проблеме. Теперь ее саму могут привлечь к административной ответственности, хотя тогда протокол на Ксению составлять не стали, а только взяли слово, что она вернется 22 июля с тем, чтобы закончить юридические формальности.

По данному правонарушению Ксении Собчак грозит штраф 20 тысяч рублей.