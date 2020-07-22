Госдума на своем пленарном заседании заслушает отчет правительства о работе по итогам минувшего года

Представит его премьер Михаил Мишустин, который возглавил кабинет уже по истечении отчетного периода.

На выступление председателя правительства перед депутатами нижней палаты парламента Совет Госдумы ранее запланировал примерно четыре часа. На фоне пандемии коронавируса отчет в начале апреля был перенесен на более поздние сроки. Не исключено, что теперь в него войдут и тезисы о работе кабинета в условиях эпидемии коронавируса и состоянии дел на фоне обозначившегося кризиса. Во всяком случае, премьер-министр помимо отчета, должен еще ответить и на вопросы парламентариев. В этот раз выступлений фракций не планируется. В апреле предусмотренное регламентом общение главы правительства с думскими фракциями состоялось в режиме видеоконференции. К слову, вопросы касались именно работы министерств в 2019, когда во главе кабинета стоял Дмитрий Медведев. Сам Мишустин, назначенный премьером 16 января в отчетный период руководил Федеральной налоговой службой.

Ежегодный отчет правительства перед депутатами Госдумы предусмотрен Конституцией.