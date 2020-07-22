В колониях Петербурга и Ленобласти вернули длительные свидания с заключёнными

До сегодняшнего дня такие встречи были под запретом из-за коронавирусных ограничений.

Возможность провести с заключённым несколько суток получат только те, кто предоставит справку о своём эпидемическом окружении. Её можно получить в поликлинике не ранее, чем за три дня до встречи. Также необходимо взять с собой маски и перчатки. Их нужно будет носить всё время посещения и гостям, и заключённым. Если сотрудники учреждения во время визита застанут кого-то из них без средств защиты, то они прекратят встречу, предупредили в региональном управлении ФСИН. На входах в колонии будут мерить температуру. Право на длительное свидание заключённые получают несколько раз в году по очереди. Количество визитов зависит от режима колонии. Такая встреча продолжается от трёх до пяти суток.

Заключённые колоний Петербурга и Ленобласти не получали длительных свиданий с середины марта.