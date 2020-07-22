Петрозаводский городской суд вынесет приговор историку Юрию Дмитриеву

Прокуратура попросила назначить главе карельского отделения общества «Мемориал» 15 лет колонии. Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над из-за обвинений в сексуальном насилии над приемной дочерью, но сам он и правозащитники называют дело сфабрикованным. Власть таким образом пытается избавиться от человека, который вернул память о жертвах репрессий, расстрелянных в Сандармохе, сказала актриса Елена Коренева, которая выступила ранее в поддержку историка.

Елена Коренева выразила надежду, что Юрий Дмитриев будет оправдан.