Полиция Чикаго насчитала 14 пострадавших в результате стрельбы на похоронах

Все раненые доставлены в больницы. Представитель полиции в эфире NBC сказал, что огонь был открыт из машины по участникам траурной церемонии, которые начали стрелять в ответ. Машина врезалась, из нее выскочили подозреваемые, продолжая стрелять, и скрылись, передает РИА Новости. Их разыскивают.

