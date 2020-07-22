Министерство юстиции США заподозрило Китай в попытке украсть сведения о вакцине от коронавируса

Как говорится на сайте ведомства, обвинения о взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные, предъявлены двум гражданам КНР. По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства, передает РБК. Ранее газета «Нью-Йорк таймс» написала, что сведения о вакцине от коронавируса якобы пытались похитить российские хакеры.
2020-07-22T05:24:59+03:00
2020-07-22T05:24:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 22 июля 2020
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