Зампред Мосгордумы утверждает, что в декларации спикера Алексея Шапошникова нарушений не выявлено

Руководитель фракции «Единой России» Степан Орлов сказал «Интерфаксу», что проверку провела комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах. При этом на сайте Мосгордумы говорится, что ее возглавляет Алексей Шапошников. В конце мая он задекларировал доход почти в два миллиарда рублей. Позже Шапошников объяснил такие доходы продажей акций завода «Северянин»