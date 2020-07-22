Зампред Мосгордумы утверждает, что в декларации спикера Алексея Шапошникова нарушений не выявлено

Руководитель фракции «Единой России» Степан Орлов сказал «Интерфаксу», что проверку провела комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах. При этом на сайте Мосгордумы говорится, что ее возглавляет Алексей Шапошников. В конце мая он задекларировал доход почти в два миллиарда рублей. Позже Шапошников объяснил такие доходы продажей акций завода «Северянин»
2020-07-22T05:24:36+03:00
2020-07-22T05:24:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 22 июля 2020
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