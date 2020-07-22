Газета «Коммерсант» узнала о планах СК нейтрализовать адвокатов Сергея Фургала

По сведениям издания, ведомство намерено заменить их на более лояльных, чтобы получить от экс-губернатора признание вины. В публикации говорится, что Следственный комитет уже заявил об отводе двух из четырех адвокатов — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Причиной для этого стал якобы конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу —Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийства предпринимателей в середине нулевых.
2020-07-22T05:24:10+03:00
2020-07-22T05:24:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 22 июля 2020
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