Газета «Коммерсант» узнала о планах СК нейтрализовать адвокатов Сергея Фургала

По сведениям издания, ведомство намерено заменить их на более лояльных, чтобы получить от экс-губернатора признание вины. В публикации говорится, что Следственный комитет уже заявил об отводе двух из четырех адвокатов — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Причиной для этого стал якобы конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу —Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийства предпринимателей в середине нулевых.