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Эксклюзив Эха 05:23, 22 июля 2020

Михаил Дегтярев, как передает наш корреспондент, отказался выйти к протестующим в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора сказал, что слышал из окна крики «Дегтярев, выходи». На заседании Общественной палаты региона политик отметил, что он открыт для народа, но диктовать, что ему делать, куда выходить, с кем общаться — не позволит, передает специальный корреспондент «Эха Москвы» в Хабаровске. Депутат Госдумы от ЛДПР был назначен президентом на место арестованного Сергея Фургала, в поддержку которого больше недели шли акции протеста.



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