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04:31, 22 июля 2020

Спецпредставитель президента США рассказал о попытках убедить Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Это летающий Чернобыль, который оставляет за собой радиоактивный шлейф, отметил Маршалл Биллингсли на слушаниях в Сенате. Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост заместителя госсекретаря. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о разработке ракеты с ядерными двигателем.



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