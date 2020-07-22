Спецпредставитель президента США рассказал о попытках убедить Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Это летающий Чернобыль, который оставляет за собой радиоактивный шлейф, отметил Маршалл Биллингсли на слушаниях в Сенате. Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост заместителя госсекретаря. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о разработке ракеты с ядерными двигателем.

