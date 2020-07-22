Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года

По ее словам, в основном это связано с пандемией коронавируса, но картина в регионах разная. Конкретные показатели она не привела. На заседании рабочей группы комитета Госдумы Самойлова отметила, что в некоторых регионах больницы, которые предназначены для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не оградили от работы с пациентами с коронавирусом. В 45 субъектах использовались одни и те же компьютерные томографы, в результате пациенты с коронавирусом пересекались с другими больными, передает ТАСС.
2020-07-22T04:17:02+03:00
2020-07-22T04:17:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:17, 22 июля 2020
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