Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года

По ее словам, в основном это связано с пандемией коронавируса, но картина в регионах разная. Конкретные показатели она не привела. На заседании рабочей группы комитета Госдумы Самойлова отметила, что в некоторых регионах больницы, которые предназначены для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не оградили от работы с пациентами с коронавирусом. В 45 субъектах использовались одни и те же компьютерные томографы, в результате пациенты с коронавирусом пересекались с другими больными, передает ТАСС.