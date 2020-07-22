В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский выполнил требование подозреваемого в теракте

После этого мужчина освободил захваченных заложников и сдался властям. Глава государства опубликовал в «Фейсбуке» короткое видео с призывом смотреть фильм «Земляне»,это американская документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми, поясняет ТАСС. Накануне утром мужчина в городе Луцке захватил пассажиров рейсового автобуса и удерживал их 12 часов. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, нападавший был вооружен пистолетом и автоматом, у него была боевая граната. Захватчиком оказался уроженец Оренбургской области, проживающий на Украине, Максим Кривош. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза.