В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский выполнил требование подозреваемого в теракте

После этого мужчина освободил захваченных заложников и сдался властям. Глава государства опубликовал в «Фейсбуке» короткое видео с призывом смотреть фильм «Земляне»,это американская документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми, поясняет ТАСС. Накануне утром мужчина в городе Луцке захватил пассажиров рейсового автобуса и удерживал их 12 часов. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, нападавший был вооружен пистолетом и автоматом, у него была боевая граната. Захватчиком оказался уроженец Оренбургской области, проживающий на Украине, Максим Кривош. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза.
2020-07-22T04:12:55+03:00
2020-07-22T04:12:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 22 июля 2020
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