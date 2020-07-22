Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что пожар в соборе Нанта мог начаться случайно

По его словам, на данный момент ничто не указывает на то, что это было преступление. Пожар в одной из крупнейших средневековых готических церквей Франции произошёл в субботу. Пострадали витражи, огнем был уничтожен орган 17 века. В от же день прокурор Нанта сообщилд, что основная версия – это поджог. Был задержан выходец из Руанды, работавший в соборе волонтером, но затем его отпустили.

